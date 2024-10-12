Hırvatistan evinde 2 golle güldü

UEFA Uluslar A Ligi 1.Grup 3.maçında Hırvatistan sahasında İskoçya'yı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hırvatistan evinde 2 golle güldü
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12 Ekim 2024 21:53
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, sahasında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Stadion Maksimir Stadyumu'ndaki maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hırvatistan'a galibiyeti getirenn golleri 36'da Igor Matanovic, 70'te ise Andrej Kramaric attı. İskoçya'nın tek golünü 32'de Ryan Christie kaydetti.

Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti. İskoçya 0 puanda kaldı.

Hırvatistan, bir sonraki maçta Polonya'ya konuk olacak. İskoçya ise evinde Portekiz'i ağırlayacak.

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