Hırvatistan'a son dakika sürprizi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nda Hırvatistan, Milli Takımımızın bulunduğu D Grubu'ndaki ilk maçında Galler'le evinde 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hırvatistan'a son dakika sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2023 00:44
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nda Hırvatistan, Milli Takımımızın bulundığı D Grubu ilk maçında Galler'i konuk etti.

Poljud Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 1-1 sona ererken Hırvatistan beklemediği bir kayıp yaşadı.

İlk yarıyı 28. dakikada Kramaric'in attığı golle önde kapatan Hırvatistan, maçın son dakikalarında yediği golle adeta soğuk duş yaptı. 90+3'te Broadhead'in attığı golle Galler skora dengeyi getirirken puanlar da paylaşılmış oldu.

Hırvatistan gruptaki ikinci maçını 28 Mart Salı günü Bursa'da Milli Takımımıza karşı oynarken Galler ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery