Hırvatistan'a son dakika sürprizi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nda Hırvatistan, Milli Takımımızın bulundığı D Grubu ilk maçında Galler'i konuk etti.



Poljud Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 1-1 sona ererken Hırvatistan beklemediği bir kayıp yaşadı.



İlk yarıyı 28. dakikada Kramaric'in attığı golle önde kapatan Hırvatistan, maçın son dakikalarında yediği golle adeta soğuk duş yaptı. 90+3'te Broadhead'in attığı golle Galler skora dengeyi getirirken puanlar da paylaşılmış oldu.



Hırvatistan gruptaki ikinci maçını 28 Mart Salı günü Bursa'da Milli Takımımıza karşı oynarken Galler ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ