Hikmet Karaman: 'Şehrimizi bir kez daha mutlu etmek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde bir maçlarının kaldığını takım olarak kupa finaline odaklandıklarını belirtti.



Bugün az forma şansı bulan oyuncularla sahaya çıktıklarını, kupa maçı öncesi onları da hazır hale getirmek istediklerini anlatan Karaman, "Ligde bir maç daha var, onu deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçta daha farklı, altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı çok isterdim. Fakat önümüzde bir final maçı var. Bu final maçındaki süreç çok önemli." ifadelerini kullandı.



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Kayseri'ye bir sevinç yaşatmak istediklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:



"Hem kupayı düşünüyoruz hem bazı oyuncularımızı dinlendirerek diğer oyuncularımızın maç pratiğini, kondisyonunu geliştirerek bir kadro oluşturuyoruz. Bugün de genç oyuncularımız görev aldı. Kupa maçı için oyuncularımızla iletişim halindeyiz. Bir maç daha var, rakibimizi seyredeceğiz. Oyuncularımıza, taraftarımıza, Berna başkanıma teşekkür ederim. Buralara kadar gelmek ve kupa finalini de oynayıp şehrimize bir kez daha mutluluğu tattırmak istiyoruz. Bunun için de şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor."





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