Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Önemli olan 3 puan. Bundan da dersler çıkararak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakikayı değerlendirdiklerinde en formda olanın taraftar olduğunu ifade ederek, onlara teşekkür etti.



Oyunun genelinin takım olarak beğenmediklerini belirten Karaman, ilk 10 dakika iyi başlamalarına rağmen, ilk devrenin son 30 dakikasında çok basit pas hataları yaptılarını belirtti.



Bir planı ve organizasyonları olduğu için 2 gol bulduklarını dile getiren Karaman, "O gollere ayrı bir parantez açmak istiyorum. İkinci yarı skoru artırmamız gerekirken zaman zaman bireysel oyuna yöneldik. Oyuna soktuğumuz bazı arkadaşlarımızın daha iyi olması gerekir. Takıma katkı yapması gerekir. Çünkü oyuna giren oyuncular kim olursa olsun, oyuna katkı yapacak." diye konuştu.



Rakip risk aldığında zaman zaman bireysele yöneldiklerini ve zaman zaman boş alana koşmadıklarına dikkat çeken Karaman, şunları kaydetti:



"Zaman zaman da son pası yapamadık. Hal böyle olunca da son dakikalarda yediğimiz gol, 5 dakika uzatma da var, son 10 dakika geçmez. Bu sefer ister istemez savunmada kalırsın. 2-1'i koruma içgüdüsü. Rakip 2-1'i yakalamış, sürekli atak yapma düşüncesi, bir takımı zor durumda bırakabilir. Biz de bunu zaman zaman son 10 dakikada yaşadık. Olmaması gerekir. Diğer taraftan Giresunspor diğer takımlara oranla deplasmanda en fazla puan alan takım. Deplasmanda 12 puan çok iyi. Demek ki iç sahada da puan alsa bulunduğu yerde asla olmayabilirdi. Böyle bir takıma karşı oynadık. Önemli olan 3 puan. Bundan da dersler çıkararak yolumuza devam etmeliyiz."





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