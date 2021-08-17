Hikmet Karaman Kayserispor'da

Yalçın Koşukavak ile yolları ayıran Kayserispor'da yeni teknik direktör belli oldu.



Daha önceki sezonlarda Kaysersipor'u çalıştıran Hikmet Karaman Kayserispor'un yeni teknik patronu oldu. Sarı kırmızılı Yönetim deneyimli hoca ile görüşerek her konuda anlaşma sağladı.



Hikmet Karaman'ın gece Kayseri'ye gelmesi de kesinleşti. İmzalar atıldıktan sonra Karaman takımın başına geçecek.



Haber: Faruk Aydemir



