Hikmet Karaman Kayserispor'da

Kayserispor, yapılan görüşmenin ardından takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman Kayserispor'da
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17 Ağustos 2021 19:40
Yalçın Koşukavak ile yolları ayıran Kayserispor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Daha önceki sezonlarda Kaysersipor'u çalıştıran Hikmet Karaman Kayserispor'un yeni teknik patronu oldu. Sarı kırmızılı Yönetim deneyimli hoca ile görüşerek her konuda anlaşma sağladı.

Hikmet Karaman'ın gece Kayseri'ye gelmesi de kesinleşti. İmzalar atıldıktan sonra Karaman takımın başına geçecek.

Haber: Faruk Aydemir


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