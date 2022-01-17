Hikmet Karaman: 'İki maçı çok iyi atlatmak zorundayız'

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.



Karaman, bu maçta taraftarlarına da önemli bir görev düştüğünü ve tribünlerin biraz daha dolması gerektiğini ifade etti. Medipol Başakşehir'in iyi bir takım ve kadrosunun çok geniş olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:



"İki ayrı kadroyla çıkacak alternatif oyuncu grubuna sahip. Biz de her geçen gün oyuncu arkadaşlarımız, teknik heyet, taraftar, yönetim gelişerek, bir şeyler öğrenerek, üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi parolamız olmalı. Alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Yenilmemeliyiz, yenmeliyiz. Daha iyi şeyler yapmalıyız. Her maç pozitif yaptığımız iyi olayları geliştirmeli, eksik yönlerimizi de hatalarımızla görüp, bu hatalarımızı da minimuma indirmemiz gerekir. Çünkü futbol hata oyunu, hata olmadan doğruyu göremiyorsun. Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını çok iyi atlatmak zorundayız. Gelecek için çok iyi atlatmak zorundayız."



Karaman, yeni transferleri Abdulkadir Parmak'ın da hem antrenman hem de zihinsel olarak hazır olduğunu belirtti.





İLGİLİ VİDEO