Hikmet Karaman: 'Ankaragücü'nün küme düşmesi mucizeydi, enteresan.'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'den düşmeleriyle ilgili, "Bu takımın küme düşmesi mucizeydi, enteresan." dedi.



Ligin son haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Karaman, eksik olmalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.



Bazı yabancı oyuncuların son maç öncesi sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını aktaran Karaman, "Zaman zaman kulüpte bazı şeyler olabilir ama oyuncular ölene kadar mücadele etmek zorunda. Bunu Türk oyuncular yapıyor. En büyük üzüntüm umudun olmadığı bir yerde umut verdik. 'Bu takım düştü' denildi 'Bu takım kesin kurtardı' umudunu verdik. Sonra 5 maç ne olduysa geldi birisi düğmeye bastı karanlıktan aşağı attı bizi." diye konuştu.



Yabancı oyuncuların çok olmasından dolayı kulüplerin zorluk yaşadığını savunan Karaman, şunları kaydetti:



"Yöneticileri, başkanları eleştirmek benim asla yapacağım şey değil. Suçlamak iyi bir şey değil suçu üzerinden başkasına atmak hele hiç doğru değil. Nihayetinde bu yönetim bana güvenip göreve getirmiş iyi bir çıkış yakalamışız. Son 5 haftada 1 puan alamamışız böyle bir şey olabilir mi? Bu takımın küme düşmesi mucizeydi, enteresan."



Gelecek sezon MKE Ankaragücü'nde devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Karaman, şu cevabı verdi:



"Burada 3 aydır kimseye gidip de şahsımızla ilgili 'niye şunu yapmadınız' demedik, çalıştık. Burada bir yönetim kurulu var, benim sözleşmem Süper Lig için geçerliydi. 1,5 senelik sözleşmem var. Ama bir alt lige gittik, küme düştük. Bu arada Ankaragücü yönetimi ne olacak? Bütün mesele Ankaragücü'nün yönetim tarzı. Yönetim tarzının net ortaya çıkması gerekiyor. Beş başlı yönetim tarzı değil tek başlı bir yönetim tarzının ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü Ankaragücü büyük bir camia. Minimum hata yaptığında Süper Lig'in en önemli takımı olur. Mesele benim devam edip etmem değil, mesele doğru teknik adam, doğru koşullar, doğru çalışma. Teknik adamın adamı, başkanın adamı, yöneticinin adamı... Böyle bir tarzla teknik adam kendi sonunu hazırlar. Önce ben kendimi eleştiriyorum, sen 5 maçta 1 puan alacaksın diyorum kendime. Yan nedenlere girmek istemiyorum. Benim amacım takımı iyi futbol oynatmak. Zaman zaman bireysel hatalar var bunun önüne geçemem."



Taraftar adına çok üzgün olduğunu da anlatan Karaman, "Böyle bir taraftara bu olayı yaşatmak... Çünkü bize çok güvendiler. Buna inanmak istemiyorum arkadaşlar buna inanamıyorum hala. Mümkün değil. Biz bugün 39 puanla gelseydik bu maça, ligde kalmıştık. Bu kadar iddialıyım bir türlü 39, 40, 41 puan yapamadık. Gelmeden önceki hesaplarım '41-42 yapalım kesin ligde kalırız' şeklindeydi." diyerek sözlerini tamamladı.



