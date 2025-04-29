Hikmet Çinçin'den TFF'ye ziyaret

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Hikmet Çinçin'den TFF'ye ziyaret
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29 Nisan 2025 19:05
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Hatayspor Asbaşkanı Dr. Serdal Şahutoğlu, Çinçin'e eşlik ederken; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Bahadır Saraç ile Bilal Arslan da ziyarette yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hikmet Çinçin'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.

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