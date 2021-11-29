Hertha Berlin'de Tayfun Korkut dönemi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut dönemi!
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29 Kasım 2021 12:42
Almanya Bundesliga takımı Hertha Berlin, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

Hertha Berlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Korkut'un sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Tayfun Korkut, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Hertha Berlin bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Enerji doluyum ve bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.


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