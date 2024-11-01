Hentbol haftanın programı belli oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hentbol haftanın programı belli oldu
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01 Kasım 2024 12:44
Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

2 Kasım Cumartesi:

18.00 Anadolu Üniversitesi-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

3 Kasım Pazar:

16.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak (Yüreğir Serinevler)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Üçevler)

4 Kasım Pazartesi:

18.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (13 Şubat)

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