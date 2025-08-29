29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Hentbol Erkekler Süper Ligi başlıyor!

Hentbol Erkekler Süper Ligi, cumartesi günü oynanacak İstanbul Gençlikspor - Beykoz Belediyespor ve DEPSAŞ Enerji As Spor - Güneysuspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

calendar 29 Ağustos 2025 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Hentbol Erkekler Süper Ligi başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-2026 sezonu, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:


Cumartesi günü:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 DEPSAŞ Enerji As Spor-Güneysuspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)

31 Ağustos Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol (Porsuk)

Rize Belediyespor, sezonun ilk haftasını bay geçecek.

