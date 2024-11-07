Henry: 'Arsenal'in işi inanılmaz zor'

Arsenal'in efsane isimlerinden Thierry Henry, takımla ilgili değerlendirmede bulundu.



Arsenal'in son dönemde aldığı sonuçların, zirveye çıkmak için yeterli olmadığını söyleyen Fransız teknik adam, "Bana göre sorun deplasmanda yeterince iyi olmamaları. Uzun zamandır bu durumda kalmıyorduk ama artık kurtulamıyoruz. Bakalım Chelsea karşısında ne olacak." sözlerini kullandı.



Takımın şampiyonluk yarışında geri kalmayacağını söyleyen ancak şampiyonluk için işin kolay olmadığını söyleyen Henry, "Arsenal'in yarışta geride kalacağını sanmıyorum ama bence takımın işi inanılmaz zor olacak çünkü yakalanması gereken birden fazla takım var. Liverpool ve Manchester City'nin hata yapmasını beklemiyorum, sorun da bu" sözlerini sarf etti.



Arsenal, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 18 puanla 5. sırada yer alıyor.



