Heal 34 sayıyla yıldızlaştı, Tarsus Spor tek sayıyla şansı kaçırdı

Danilos Pizza, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 83-82 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda Esen
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Banu Şimşek 2, Nuran Tutsak,
Danilos Pizza: Henderson 19, Cooke 20, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 26, Walker 9, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul 6
1. Periyot: 23-16
Devre: 35-39
3. Periyot: 60-61
Beş faulle çıkanlar: 32.20 Ecem Erk, 34.35 Ceylin Beyza Altunpa, 37.43 Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor)
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda Esen
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Banu Şimşek 2, Nuran Tutsak,
Danilos Pizza: Henderson 19, Cooke 20, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 26, Walker 9, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul 6
1. Periyot: 23-16
Devre: 35-39
3. Periyot: 60-61
Beş faulle çıkanlar: 32.20 Ecem Erk, 34.35 Ceylin Beyza Altunpa, 37.43 Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor)