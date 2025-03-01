Heal 34 sayıyla yıldızlaştı, Tarsus Spor tek sayıyla şansı kaçırdı

Danilos Pizza, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 83-82 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Heal 34 sayıyla yıldızlaştı, Tarsus Spor tek sayıyla şansı kaçırdı
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01 Mart 2025 17:11
Danilos Pizza, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 83-82 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda Esen

İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Banu Şimşek 2, Nuran Tutsak,

Danilos Pizza: Henderson 19, Cooke 20, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 26, Walker 9, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul 6

1. Periyot: 23-16

Devre: 35-39

3. Periyot: 60-61

Beş faulle çıkanlar: 32.20 Ecem Erk, 34.35 Ceylin Beyza Altunpa, 37.43 Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor)

 

 
 
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