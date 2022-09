'Hayatla Barış' filmini Can Ulkay yönetecek

"Ampute Messi" olarak tanınan milli futbolcu Barış Telli'nin hayatını konu alan "Hayatla Barış" filminin yönetmen koltuğunda "Ayla", "Müslüm" ve "Kağıttan Hayatlar" filmlerinde imzası bulunan Can Ulkay oturacak.



Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayatını anlatan filmin çekimleri aralık ayında başlayacak.



Filmin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay, Telli'nin karşısına çıkan engellere rağmen hayallerinden vazgeçmeyen, azimli, çalışkan, kendine inanan bir sporcu ve örnek alınması gereken bir genç olduğunu aktardı.



Hikayenin bütün dünyanın seyredebileceği uluslararası bir insanlık öyküsü olduğuna işaret eden Ulkay, "Bu hikayenin bir zafer olduğunu unutmadan, hak ettiği gerçekçilik ve ciddiyetle ele alacağız. Yapamam veya imkansız kelimeleri Barış'ın sözlüğünde hiç bulunmamış. Filmimizde bu mücadeleyi neredeyse bir karakter haline getirerek Barış'ın yolculuğunu izleyiciye her an hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.



Senaryosunu Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin müzik direktörü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu olacak.



Küçük yaşta geçirdiği kazanın kendisine engel olmasına izin vermeyen, önce tek bacakla yürümeyi ve koşmayı yeniden öğrenen Barış Telli, yıllar içinde atletizmden tenise sporun pek çok dalında Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı, Türkiye'nin bedensel engelli ilk beden eğitimi öğretmeni oldu.



Futboldaki yeteneğiyle de dikkati çeken Telli, hem forma giydiği kulüplerde hem Ampute Futbol Milli Takımı'nda çok sayıda şampiyonluk, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı. Telli, UEFA tarafından da Adil Oyun Elçisi seçildi.





