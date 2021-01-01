Hawks, Marcus Smart ve Lonzo Ball'u hedefliyor!

Atlanta Hawks'ın, Boston Celtics guardı Marcus Smart ve New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball ile takas yapmakla ilgilendiği bildirildi.



Celtics'in, kadronun önemli bir parçası olduğu ve NBA'deki en iyi dış bölge savunmacılarından biri olduğu için, Smart'ı takas etmekle ilgili ne düşündüğü bilinmiyor.



27 yaşındaki Smart, kalf sakatlığından döndüğünden beri oynadığı altı maçta 11.3 sayı, 2.7 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalıyor.



Öte yandan Ball'un adı ise, son dönemde Hawks ve Chicago Bulls ile takas söylentilerinde birkaç kez geçmişti.



The Ringer'dan Kevin O'Conner, Pelicans'ın Lonzo karşılığında en az bir tane iyi bir ilk tur Draft hakkı veya genç bir oyuncu istediğini ve Hawks'la görüşmelerin Cam Reddish etrafında şekillendiğini belirtmişti.



Lonzo, maç başına 14.2 sayı, 4.2 ribaund, 5.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarının yanı sıra maç başına 3.0 üçlük isabeti buluyor ve bu yaz döneminde sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



