Havai fişek atan 7 taraftar serbest bırakıldı

Diyarbakır'a gelen TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor'un konakladığı otelin yaklaşık 500 metre uzağında havai fişek atan 5 kişi ile maç günü stadyum çevresinde yakalanan 2 taraftar olmak üzere 7 kişiye idari para cezası ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan işlem yapıldı.



Kente 30 Nisan'da gelen Bursaspor, ligin 37'nci haftasında Diyarbekir Spor ile oynayacağı karşılaşma için otele yerleşti. Bursaspor'un kaldığı otelin çevresinde zırhlı araçlar konuşlandırılırken polis ekipleri de yaya olarak devriye sürdürdü. Ancak bazı taraftarlar gece saatlerinde takımın konakladığı otelin yaklaşık 500 metre uzağında havai fişek attı. Güvenlik önlemi alan ekipler, taraftarlara müdahale etti. Havai fişek atan 5 kişi ile maç günü stadyum çevresinde yakalanan 2 taraftar gözaltına alındı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürülen 7 taraftara, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile para cezası ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan işlem yapıldı.



Taraftarlar yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.





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