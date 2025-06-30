Hatayspor, yeni sezonda gençlere güveniyor

Trendyol Süper Lig'deki 5 sezonluk serüveni sona eren Hatayspor, yeniden mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de kiralıktan dönen ve altyapıdan takıma dahil edilen genç futbolcularla başarıya ulaşmayı hedefliyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından iç saha maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kalan Hatayspor, 2024-2025 sezonunda FIFA'nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağı sonrası istediği performansı sergileyemediği Süper Lig'den düştü.Hatayspor, 5 yıl aradan sonra 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamladığı Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.Yeni sezon öncesi 1-11 Temmuz'da Erzurum'da kamp yapacak Hatayspor, ikinci kampını 14-25 Temmuz'da Kayseri'de gerçekleştirecekBordo-beyazlı ekibin kadrosunun büyük bölmümü, kiralıktan dönen oyuncular ile altyapıdan takıma dahil gençlerden oluşacak.- "YABANCI SAYISINI AZALTACAĞIZ"Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, AA muhabirine, depremlerden sonra zor günler geçiren takımlarını toparlamaya çalıştıklarını söyledi.Takımdaki yabancı oyuncu sayısının azaltılacağını dile getiren Hanoğlu, "Şu anda 13 yabancı oyuncumuz var, 5'ini göndermemiz lazım. Bunların içerisinde gitmesi kesinleşen Francisco Calvo var. Oyuncu bize 1. Lig'de oynamak istemediğini belirtti. Calvo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayıracağız." dedi.Hanoğlu, genç futbolcularla başarıya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Takımda oynamaları için altyapıdan Yiğit Ali Buz, Deniz Aksoy ve Ersin Aydemir ile anlaşma imzaladık. Bu futbolcuların takıma katkı vermeleri sağlayacağız. Kiralıktan dönen Engin Can Aksoy, Oğuzhan Matur, Sarper Çağlar, Ünal Emre Durmuşhan ve Onur Arı'yı tekrar takımımıza kazandırdık. Yeni sezon kampında ağabeyleriyle beraber olacaklar." ifadelerini kullandı.- HATAYSPOR YUVAYA DÖNECEKİskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki eksiklerin tamamlanmasıyla Hatayspor'un taraftarı önünde maç yapacağını anlatan Hanoğlu, şöyle konuştu:"Yeni sezonda iç saha maçlarımızı İskenderun'da oynayacağımız kesinleşti ancak bu süre biraz gecikebilir. Sezonun başına yetişemeyeceğiz. Sezonun ilk 2-3 haftasını büyük ihtimalle yine şehir dışında oynayacağız ama geriye kalan süreci İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda geçireceğiz. Hatay Stadyumu'nun da ihalesi tamamlandı. Onarım yaklaşık 1-1,5 sene arasında sürecek. Seneye İskenderun'da oynayacağız, sonraki döneme yetişirse Hatay Stadyumu'nu değerlendireceğiz."Mehmet Cem Hanoğlu, stadyum çalışmaları ve takıma desteklerinden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.