Hatayspor'un konuğu Konyaspor

Hatayspor, Süper Lig'de cuma günü Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Konyaspor
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17 Nisan 2025 13:44
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 37 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

İki tarım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

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