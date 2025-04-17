Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 37 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.
İki tarım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 37 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.
İki tarım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.