Hatayspor'un golü iptal edildi

Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 16. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol iptal edildi.



Mehdi Boudjemaa ile Vitor Hugo arasındaki mücadele sonrası, Trabzonsporlu oyuncu sendeledi. Boudjemaa, topu alıp altıpas üzerindeki Bertuğ Yıldırım'a aktardı. Bertuğ da topu ağlara gönderdi. Hakem Zorbay Küçük, önce orta noktayı gönderdi.



Trabzonsporlu futbolcular, gol kararına itiraz etti.



SERKAN TOKAT UYARDI, İPTAL EDİLDİ



Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat, golden sonra Zorbay Küçük'e inceleme uyarısında bulundu. Zorbay Küçük, monitörde yaptığı incelemenin golü iptal etti.



Hataysporlu futbolcular da bu karar itiraz etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ