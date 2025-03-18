Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçında 9 puan toplayan Atakaş Hatayspor, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.
Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki bordo-beyazlı takım, ligdeki son 4 maçından 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.
Ligin 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenerek 406 gün sonra dış sahada maç kazanan Hatayspor, 28. haftada Mersin'de ağırladığı Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-beyazlılar, bu sezon ilk kez ligde üst üste 2 maç kazanmış oldu.
Hatay ekibi, puanını 19'a çıkardığı ligde kalmak için çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
- Düşme potasının üstündeki takımın 11 puan gerisinde
Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2020-2021 sezonundan bu yana en kötü dönemlerinden birini geçiren Hatayspor, çıktığı 26 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.
Ligde haftayı 19 puanla 18. sırada kapatan bordo-beyazlı ekip, 30 puanla düşme hattının üstünde 15. sırada yer alan Sipay Bodrum FK'nın 11 puan gerisinde bulunuyor.
Eksi 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde, 27 puana sahip takımlardan Net Global Sivasspor 16, Bellona Kayserispor ise 17. sırada bulunuyor.
Hatayspor, ligin 29. haftasında kendisi gibi düşme hattında bulunan Kayserispor ile karşılaşacak.
- Şahin yönetiminde 10 puan topladı
Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayıp Rıza Çalımbay ile devam eden Akdeniz ekibi, 20. haftadan itibaren göreve getirilen Murat Şahin ile üçüncü kez galibiyet sevinci yaşadı.
Şahin yönetiminde 8 karşılaşmaya çıkan bordo-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.
Hatayspor, umut tazeledi!
Son 4 maçında 9 puan toplayan Hatayspor, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçında 9 puan toplayan Atakaş Hatayspor, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.
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