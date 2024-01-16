Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Tuncay Şanlı'nın takımı Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor, 5-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 23, 31 ve 90. dakikada Carlos Strandberg ile 41. dakikada Fisayo Dele-Bashiru attı. Sakaryaspor'un tek golü 19. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.Bu sonucun ardından Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Sakaryaspor ise turnuvaya veda etti.3. dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-019. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Burak Süleyman'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın ortasına yükselen Dimitrov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-123. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Rakibinden topu kapan Recep Burak Yılmaz'ın kale önüne pasına hareketlenen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-131. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghoulam'ın serbest vuruştan ortasına direk dibinde yükselen Burak Bekaroğlu, meşin yuvarlağı kale önüne havalandırdı. Topu kafayla filelere gönderen Strandberg, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 3-141. dakikada Hatay ekibi Dele-Bashiru'nun ayağından bulduğu golle farkı 3'e yükseltti. Ghoulam'un soldan uzun pasında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahasındaki 3 rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-178. dakikada serbest vuruşun başına geçen Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda barajdan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.90. dakikada soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topu Strandberg'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1Hatayspor, karşılaşmayı 5-1 kazandı.MersinAli Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhanBekaj, Ghoulam (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk.63 Ömer Faruk Beyaz), Burak Bekaroğlu, Matondo (Dk. 80 Hodzic), Rayane, Fernandes, Dele-Bashiru (Dk. 70 Boudjemaa), Rivas (Dk. 63 Oğuzhan Matur), Strandbergİbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Simon), Berat Can Şanlı (Dk. 46 Erdi Dikmen), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Umut Uzun), Bülent Cevahir, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 85 Kerem Yusuf Aydın), Burak Süleyman, Murat Cem Akpınar, Dimitrov (Dk. 66 Ali Ülgen), KasongoDk. 3, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele-Bashiru (Hatayspor), Dk. 19 Dimitrov (Sakaryaspor)Dk. 37 Berat Can Şanlı, Dk. 45 Oğuz Yıldırım, Dk. 54 Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)