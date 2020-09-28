Hatayspor, kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kiraladı

Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Hatayspor, kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kiraladı
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28 Eylül 2020 15:13
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.



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