Hatayspor ile Giresunspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor ile Hakan Keleş'in yönetimindeki Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi.



Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Hatayspor'un golünü, 75. dakikada teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' benzetmesini yaptığı Bertuğ Yıldırım kaydetti. Oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderen 20 yaşındaki forvet bu gol ile birlikte bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetmiş oldu.



Giresunspor'un beraberlik golü ise 87. dakikada Riad Bajic'in ayağından geldi.



İÇ SAHA SERİSİ SÜRDÜ



Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle birlikte bir çıkış yakalayan Hatayspor, genç teknik adam göreve başladıktan sonra iç sahada mağlubiyet görmedi. Bu süreçte evinde oynadığı Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarından 3 puanla ayrılan Akdeniz temsilcisi, Başakşehir ve Giresunspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Hatayspor ligdeki puanını 15'e yükseltirken, Giresunspor 16 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Giresunspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



İLK YARIDAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor-Bitekxen Giresunspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.



2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.



17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.



18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



25. dakikada sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Erce Kardeşler, uzanarak kornere çeldi.



39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.



40. dakikada sağ çaprazda ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer, topu Alper Uludağ'a bıraktı. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...





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