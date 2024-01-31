Hatayspor'dan orta sahaya takviye: Abdülkadir Parmak

Hatayspor, Sivasspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor'dan orta sahaya takviye: Abdülkadir Parmak
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31 Ocak 2024 21:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.

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