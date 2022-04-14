Hatayspor'da hazırlıklar devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Hatayspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da hazırlıklar devam etti
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14 Nisan 2022 16:41
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, 15 Nisan Cuma günü yapacağı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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