Hatayspor'da hazırlıklar devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.



Basına kapalı idman 1 saat 25 dakika sürdü.



Hatayspor, 15 Nisan Cuma günü yapacağı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.





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