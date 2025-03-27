Hatayspor, 2 eksik ile Kayserispor deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 27 puanla üst sırasında bulunan Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Francisco Calvo maçta forma giyemeyecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 27 puanla üst sırasında bulunan Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Francisco Calvo maçta forma giyemeyecek.