Hatayspor, 2 eksik ile Kayserispor deplasmanında

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de cuma günü Kayserispor'un konuğu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, 2 eksik ile Kayserispor deplasmanında
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27 Mart 2025 11:47
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 27 puanla üst sırasında bulunan Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Francisco Calvo maçta forma giyemeyecek.

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