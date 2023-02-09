Hatay'da genç depremzede enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı

Bölgeye giden Kütahya Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Antakya General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, adının Yusuf olduğu öğrenilen genci depremden yaklaşık 72 saat sonra kurtarmayı başardı.
Kurtulduktan sonra gözyaşlarına boğulan Yusuf, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.
Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, adının Yusuf olduğu öğrenilen genci depremden yaklaşık 72 saat sonra kurtarmayı başardı.
Kurtulduktan sonra gözyaşlarına boğulan Yusuf, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ