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Hastaneye kaldırılan Mbappe'nin son durumu

Real Madrid, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Mbappe'nin taburcu olduğunu ve kampa geri döndüğünü açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hastaneye kaldırılan Mbappe'nin son durumu
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Kulüpler Dünya Kupası kapsamında kulübüyle birlikte ABD'de bulunan Mbappe yemek zehirlenmesinden hastaneye kaldırılmasının ardından taburcu edildi.

Eflatun Beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kylian Mbappe (ABD saatiyle) bu akşamüstü hastaneden taburcu edilmiş ve Real Madrid antrenman kampına dönmüştür. Mbappe'nin tedavisine devam edilecek ve kademeli olarak takım aktivitelerine yeniden katılacak" dendi.

XABI ALONSO'NUN İLK MAÇINI KAÇIRDI

Fransalı santrafor Real Madrid'in yeni patronu Xabi Alonso'nun da ilk maçı olan Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçını kaçırdı. Real Madrid bu maçta Al-Hilal ile 1-1 berabere kaldı.


PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 56 maça çıkan Fransız yıldız, 43 gol 5 asistlik performans sergiledi.

 


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