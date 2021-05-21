Hasan Şaş: 'Galatasaray'ın emrindeyim'

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardım antrenörlerinden olan ancak daha sonra görevinden ayrılan Hasan Şaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Hasan Şaş paylaşımında "Galatasaray; sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim. Ne para, ne pul! Sevgi parayla satın alınamaz." ifadelerini kullandı.



Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamasının ardından Hasan Şaş'ın açıklaması, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından konuşulan konulardan oldu.



