Hasan Salihamidzic: "Harry Kane için her kuruşuna değer"

Bayern Münih'in eski sportif direktörü Hasan Salihamidzic, transfer olduğu dönemde 95 milyon euro'luk bonservisiyle dikkat çeken Harry Kane'e destek verdi. Salihamidzic, "Harry Kane için her kuruşuna değer." dedi.

calendar 20 Ekim 2025 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hasan Salihamidzic: 'Harry Kane için her kuruşuna değer'
Bayern Münih'in eski sportif direktörü Hasan Salihamidzic, takımın golcüsü Harry Kane ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Salihamidzic, İngiliz golcü için, "Kane, dünyanın en iyisi. Sağlıklı kalırsa, Bayern Münih bu sezon birçok kupa kazanma şansına sahip olacaktır. Kane en iyilerden biri ve her kuruşuna değer! Kane'in çok pahalı olduğunu söyleyenler yanılıyordu." dedi.

Bayern Münih, Harry Kane'i 2023 yazında Tottenham'dan 95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bayern Münih forması altında 107 maçta süre bulan Kane, 104 gol attı ve 29 asist yaptı.

