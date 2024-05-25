Hasan Arat: 'Beşiktaş'ın büyüklüğünün göstergesi'

Olimpiyat Stadı'ndaki muhteşem finalde Trabzonspor'u nefes kesen bir mücadele sonunda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor.
Siyah beyazlılar, altı defa teknik direktör değişikliğinin yaşandığı ve zirveden 43 puan geride kaldığı sezonda kazandığı kupayla UEFA Avrupa Ligi için de büyük bir adım attı.
"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, büyük şanssızlıkların yaşandığı sezonda kupayı kaldırmanın önemine dikkati çekti. En kötü senaryoların yaşandığı dönemde bile Beşiktaş'ın ayağa kalkmayı başardığını ve geleceğe umutla baktığını belirten siyah beyazlıların patronu Arat, "Böyle bir sezonda gelen bu başarı Beşiktaş'ın büyüklüğünün göstergesidir. En kötü zamanlarda bile camia olarak 'Kupayı kazanalım' diyebilme gücünü gösterdik. Hiç düşmedik. En kötü sezonumuz böyle olsun. Ama bundan sonra taraftarlarımıza üç kulvarda da iddialı ve başarılı bir Beşiktaş izletmek istiyoruz" sözlerini kullandı.
Siyah beyazlılar, altı defa teknik direktör değişikliğinin yaşandığı ve zirveden 43 puan geride kaldığı sezonda kazandığı kupayla UEFA Avrupa Ligi için de büyük bir adım attı.
"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, büyük şanssızlıkların yaşandığı sezonda kupayı kaldırmanın önemine dikkati çekti. En kötü senaryoların yaşandığı dönemde bile Beşiktaş'ın ayağa kalkmayı başardığını ve geleceğe umutla baktığını belirten siyah beyazlıların patronu Arat, "Böyle bir sezonda gelen bu başarı Beşiktaş'ın büyüklüğünün göstergesidir. En kötü zamanlarda bile camia olarak 'Kupayı kazanalım' diyebilme gücünü gösterdik. Hiç düşmedik. En kötü sezonumuz böyle olsun. Ama bundan sonra taraftarlarımıza üç kulvarda da iddialı ve başarılı bir Beşiktaş izletmek istiyoruz" sözlerini kullandı.