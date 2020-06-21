Hasan Ali Kaldırım: "Sözün bittiği yerdeyiz"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hasan Ali Kaldırım: 'Sözün bittiği yerdeyiz'
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21 Haziran 2020 21:07
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Son vuruşlarda problem mi var? Ayrıca son dönemde de çok fazla direğe takıldığını yönünde istatistikler var" sorusunu yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım "Öyle bir problem ilk defa duyuyorum, o zaman son vuruşları daha iyi yapmamız lazım. İlginç bir istatistik, istatistiklerin de çok önemli olduğunu sanmıyorum." dedi.

Hasan Ali Kaldırım ayrıca "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız." diyerek sözlerini noktaladı.



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