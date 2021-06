Harvardlı milli yüzücü Ümitcan Güreş, çocukluk hayali olan olimpiyatlarda yarışacak

Bir süre önce Edirne'de düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri için kentte bulunan milli yüzücü Ümitcan Güreş, AA muhabirine, Harvard Üniversitesindeki ekonomi eğitimini salgın nedeniyle dondurduğunu belirtti.



Eylül ayında tekrar 3. sınıfa devam edeceğini dile getiren Güreş, 100 metre kelebek branşında olimpiyat A barajını geçtiğini, Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatlarında temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.



Yoğun bir antrenman programı olduğunu anlatan Güreş, şöyle devam etti:



"Haftada 9-10 antrenman yapıyorum. Bazı günler çift antrenmana katılıyorum. Antalya'da kamplarımız devam ediyor. Tokyo'da hedefim tabi ki öncelikle yarı finali yüzüp finale kalmak. 2017'de Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldum. Çok özel bir yarıştı benim için. Aynı şekilde 2019'da Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda kısa kulvarda 50 kelebekte Avrupa üçüncüsü, 100 metre kelebekte Avrupa dördüncüsü oldum, 2 saliseyle orada madalyayı kaçırdım."



Bir sporcunun en büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu, çocukluğundan bu yana bu hayali kurduğunu anlatan Güreş, şöyle konuştu:



"Küçüklüğümden beri Michael Phelps gibi olimpiyatlara katılmak istiyordum. O hayalle yaşamak ve o hayalle antrenman yapmak çok ayrı bir şeydi. Bunu başarmış olmak çok ayrı bir duygu benim için. Hem ülkem hem de kendi adıma çok gururluyum. Aynı şekilde A barajını geçen arkadaşlarımla ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum."



- Antrenör Fatih Yıldırım: "Hedefimiz yarı final"



Güreş'in antrenörü, Milli Takım Büyük Erkekler Sorumlusu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Sportif Direktörü Fatih Yıldırım da salgın nedeniyle 1 yıl ekstra bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı.



Salgının tüm sporcuları etkilediğini dile getiren Yıldırım, "Ben her zaman iyi yerden bakmak taraftarıyımdır. Bu ertelemeyle çok sayıda sporcumuz A barajını geçti. Şu anda tamamen Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Ümitcan ile haftada 9 antrenman yapıyoruz. Kara antrenmanlarıyla 14 antrenmana çıkıyor çalışmalarımız. Her gün çalışıyoruz. Yarışma yaklaştıkça antrenman süresi artıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye tarihindeki en büyük katılımla 8 sporcunun bireysel anlamda olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Beklediğimiz 3,4 sporcu daha var bireysel anlamda. Türkiye'deki her sporcu bizim için gurur kaynağı. Olimpiyat barajı almakla bitmiyor, mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi. Avrupa gençlerde altın madalya aldık, durmadık. Avrupa büyüklerde bronz madalya aldık, yine durmadık. Şu anda olimpiyat A barajını geçtik, hedefimiz de açık söylemek gerekirse yarı final. Bu olimpiyatı yarı finalle kapatırsak 2024 için de madalya için hazırlık yapma şansımız olacak."



- Burak Promet: ''Bu bir ekip başarısı''



Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Genel Koordinatörü Burak Promet ise olimpiyatların dünyadaki en büyük organizasyon olduğunu aktardı.



Bakanlığın ve federasyonun çok büyük emekler harcadığını ifade eden Promet, "Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan 8 sporcudan 4'ü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yetişen sporcular. Bakanlığın ve federasyonun ortaklaşa yürüttüğü olimpiyatlara hazırlık merkezi projesinin ne kadar doğru olduğu buradan ispatlanacak bir durum." dedi.



Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş, Berke Saka, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Beril Böcekler ve Viktoriya Zeynep Güneş'in olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını belirten Promet, "Bizim en az 2 ya da 3 sporcumuzun olimpiyat kotasına girmesi söz konusu. Hedeflerimiz ekip olarak çok büyük. Bu bir ekip başarısı." diye konuştu.