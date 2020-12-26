Harun Tekin: "Oynamayı çok özledim"

Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbeyle sakatlandıktan sonra iyileşip takıma dönen Harun Tekin, sahaya çıkmayı dört gözle bekliyor

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Harun Tekin: 'Oynamayı çok özledim'
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26 Aralık 2020 13:43
Tecrübeli file bekçisi, 15 Kasım'da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbeyle sakatlanmıştı.

Harun Tekin, kırılan elmacık kemiği nedeniyle ameliyat oldu. Özel bir maskeyle takıma dönen Harun, sahaya çıkmayı dört gözle bekliyor. Deneyimli kaleci, "Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Önümüzde yoğun bir fikstür var. Oynamayı çok özledim. Sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocamdan görev bekliyorum" ifadelerini kullandı.





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