Harun Tekin hırs küpü: 'Tekrar 1 numara olmak istiyorum!'

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan transfer ettiği kalecisi Harun Tekin, açıklamalarda bulundu.Sezon başında formasını Altay Bayındır'a kaptıran Tekin, "Bundan sonra herkes farklı bir Harun seyredecek. Sosyal yaşamın salgın nedeniyle sekteye uğradığı dönemde durum değerlendirmesi yapma fırsatı buldum. Başarı için daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Tekrar 1 numara olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Sarı - lacivertli formayla bu sezon 7 resmi maçta görev yapan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 1 gol görürken, 6 maçta gole engel olmayı başardı.