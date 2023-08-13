Harry Kane: 'Kupalar kazanmak istiyorum'

Bayern Münih'in yeni transferi İngiliz forvet Harry Kane, yeni kulübüyle ilk basın toplantısını düzenledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Yorucu bir süreç olduğunu söyleyen Kane, "Bu benim ilk büyük transferim. Yorucu bir süreç oldu ama artık buradayım. Şehre, kültüre ve kalan her şeye ayak uydurmak istiyorum." dedi.



Taraftarların ilgisine değinen Kane, "Münih'e inen uçağımı 65 bin taraftar internet üzerinden takip etmiş. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu bile bilmiyordum." dedi.



"KUPALAR İSTİYORUM"



Son olarak, kariyer hedeflerinden bahseden Kane, "Kariyerimin sonunda, farklı ligleri ve kültürleri tecrübe etmediğim için pişman olmak istemedim. Thomas Tuchel, anlaşmada büyük rol oynadı. Ben ve ailem için en iyi kararı verdik. Premier Lig'de kalıp Alan Shearer'ın rekorunu kırmak tabii ki güzel olurdu ama kariyerimde bundan daha iyi başarılar var zaten." sözlerini sarf etti.



