Sezon başı birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray, bazı oyuncularında verim alamadı.Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Kadroda yabancı sınırlamsında sıkıntı çeken sarı-kırmızlı kulüp, ara transferde yerli bir ismi kadroya katacağı öğrenildi. Cimbom, ligde aldığı kötü sonuçlar ardından ligin 12. haftasında oynadığı maçı kazandı ve morallendi. Sezon başı transfer edilen Haris Seferovic'e Okan Buruk ligde fazla şans vermedi. Performansı düşük kalan Seferoviç için Galatasaray'lı kurmaylar, yıldız oyuncu ile ara transferde yolları ayırmayı düşünüyor. Transfer listesinin başında İsviçreli oyuncunun yerine yerli bir isim bulunuyor.Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Seferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda hücum bölgesine yerli futbolcu düşünen kurmaylar, listenin başına Belçika'da göstermiş olduğu müthiş performansla dikkat çeken ve 8 milyon euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk oyuncu Deniz Undav'ı koydu.Galatasaray'ın gündeminde olan ve Brighton forması giyen Deniz Undav, Premier Lig'de henüz gol ile tanışamadı. Undav, İngiliz ekibinde 6 maçta sadece 54 dakika oyunda kalabildi. Türk oyuncu söz konusu maçlarda gol atamadı.Sarı-kırmızılı ekip 26 yaşındaki forveti kadrosuna katması halinede iki avantajı birden yakalayacak. Şu ana kadar hiçbir milli takımın formasını giymeyen Deniz Undav, Galatasaray'a gelmesi durumunda yerli statüsünde oynayabilecek.