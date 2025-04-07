LA Clippers'ın yıldızı James Harden, takımın bu sezon yakaladığı kimyanın, geçen yıla kıyasla rollerin daha netleşmesinden kaynaklandığını söylerken, eski takım arkadaşı Paul George'a ince bir gönderme yaptı.



"Bu bambaşka bir takım. Herkes rolünü biliyor ve her gece ne yapması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Sezonun başından beri bu böyle," diyen Harden, ardından şu ifadeleri kullandı:



"Farklılık ne derseniz, cevap şu: Kadro. Siz de biliyorsunuz. Geçen yıl kimlerin kadroda olduğunu hatırlıyorsunuz."



Bu açıklama, özellikle Paul George'un yaz döneminde Philadelphia 76ers ile anlaşarak takımdan ayrılmasının ardından geldi. Geçtiğimiz sezon Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, Harden, Russell Westbrook ve Norman Powell gibi yıldızlarla dolu olsa da, rollerin örtüşmesi ve sakatlıklar nedeniyle uyum sağlanamamıştı.



Clippers, All-Star arasına 36-17'lik bir dereceyle girmişti. Ancak özellikle Kawhi Leonard'ın sakatlığı sonrası istikrar kaybolmuş ve takım, play-off'ların ilk turunda Dallas Mavericks'e elenmişti.



Bu sezon daha dengeli bir yapıya kavuşan Clippers, Batı'da 46-32 derecesiyle yedinci sırada yer alıyor.



