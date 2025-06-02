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Hapoel Tel Aviv, PJ Dozier İle Anlaşmaya Yakın

Görünüşe bakılırsa Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes kadrosuna gözünü dikmiş durumda.

calendar 02 Haziran 2025 12:33 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 12:42
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Hapoel Tel Aviv, PJ Dozier İle Anlaşmaya Yakın
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İsrail basınına göre Hapoel Tel Aviv, gelecek sezon için Anadolu Efes'ten Daniel Oturu ve Elijah Bryant ile anlaşmaya yakın. Bu iki ismin ardından listeye bir Efes oyuncusu daha eklenmiş durumda.

Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes'ten PJ Dozier ile anlaşmaya yakın. ABD'li kısanın Efes ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.


Geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçirdikten sonra yazın NBA'e geri dönüş kararı alan 28 yaşındaki Dozier, orada beklediği süreleri bulamamış ve sezon ortasında Anadolu Efes'e imza atarak EuroLeague'e geri dönmüştü.

Efes'in EuroLeague'deki sekiz maçlık galibiyet serisinde çok önemli rol oynayan ABD'li oyuncu, hücumun yanı sıra savunmadaki katkısıyla da öne çıktı.

PJ DOZIER'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Bu sezon Anadolu Efes formasıyla toplam 18 EuroLeague maçında süre alan PJ Dozier; 8.3 sayı, 2.2 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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