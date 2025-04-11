Hansi Flick: 'Barcelona eşsiz bir deneyim'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yeni sözleşme için konuştu.



Alman teknik adam, "Barcelona benim kariyerim için eşsiz bir deneyim çünkü soyunma odasındaki atmosfer harika. Burada olmaktan keyif alıyorum. Harika bir ekibim ve inanılmaz bir takımım var. Burada iyi vakit geçiriyorum ve Barcelona'nın tadını çıkartıyorum. Eşimle birlikte burada yaşamaktan çok mutluyum. Burası benim için yeni bir deneyim." ifadelerini kullandı.



Flick, 2026'da bitecek sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili ise, "Çok fazla enerjim var, neler yapabileceğimizi ve neleri geliştirebileceğimizi düşünüyorum çünkü hala çok şey geliştirebilir. Ben üç yıllık sözleşme imzalayıp, "Artık zamanım var." diye düşünecek türden bir teknik direktör değilim. Bu kulüp için her gün çalışmayı seviyorum. Sezon bitecek ve her şeyin nasıl olduğunu göreceğiz. Eğer durumdan memnun kalırsak, o zaman neler olacağını göreceğiz. Buradaki görevimi olumlu bir şekilde sonlandırmak istiyorum." sözlerini sarf etti.



