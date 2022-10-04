Halkbank'ta Murat Koç: 'Parolamız şampiyonluk'

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında 5 Ekim Çarşamba günü TÜRŞAD'a konuk olacak Halkbank'ın orta oyuncusu Mustafa Koç, sezonun ilk deplasman maçından galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.



Ligde lider durumda bulunan başkent ekibinin orta oyuncusu Mustafa, Bitlis'te zor bir müsabakaya çıkacaklarını aktardı.



Rakibe çok saygı duyduklarını anlatan Mustafa, "Lig enteresan geçecek. Takımlar iyi transferle yaparak iyi kadrolar kurdu. Her takımın hedefleri ayrı. Halkbank olarak bizim ulaşmak istediğimiz yer elbette şampiyonluk. Yolun henüz başındayız ama yola çıkış parolamız şampiyonluk. TÜRŞAD da bu yoldaki engellerden biri. Bu ilk deplasmanımızda onları yenip, üç puanla Ankara'ya döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.









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