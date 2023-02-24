Halkbank'ta hedef 3 kulvarda da başarılı olmak

Voleybol AXA Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, Avrupa ve kupada da başarılı olmayı hedefliyor.



CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu ilk sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükselen ve İtalya'dan Cucine Lube Civitanova takımıyla eşleşen başkent ekibinden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen milli orta oyuncu Yunus Emre Tayaz, takım olarak "müthiş bir uyum sağladıklarını, üst düzey arkadaşlık ve yardımlaşmayla sinerji yarattıklarını" ifade etti.



Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda da yarı finale yükselmeyi başaran mavi beyazlı takımın 3 kulvarda da başarılı olmayı hedeflediğini vurgulayan Yunus Emre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige ara verildiğine dikkati çekti.



Türkiye Voleybol Federasyonunun verdiği aranın Başkent Voleybol Salonu'nda 3 Mart Cuma günü oynayacakları Tokat Belediye Plevne karşılaşmasıyla sona ereceğini aktaran Yunus Emre, "Karışık duygular içindeyim. Deprem ve sonrasında yaşanan acılardan derinden etkilendik. Milletimize geçmiş olsun diyor, kaybettiklerimize rahmet diliyorum." dedi.



Mavi beyazlı takımda arkadaşlık ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan genç oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türk erkek voleybol takımları arasında yoluna üç kulvarda da devam eden tek ekibiz. Şu ana kadar istediğimiz gibi ilerliyoruz. Çünkü çok ve efektif çalışıyoruz. Arada iniş çıkışlar oluyor ama o durumlarda gösterdiğimiz reaksiyon bu bölüme kadar olumlu oldu. Umarım daha da iyi oluruz. Yakaladığımız sinerji ile Lig, Avrupa ve kupada mutlu son istiyoruz. Takımımızın kimyası tuttu. Arkadaşlık ilişkilerimiz üst düzeyde. Saha içi ve dışında sürekli iletişim halindeyiz. Yardımlaşıyor ve inanıyoruz."





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