Halkbank, sahasında set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, ağırladığı Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, sahasında set vermeden galip
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04 Ocak 2025 17:38
Son güncelleme 04 Ocak 2025 17:39
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Rams Global Cizre Belediyespor'u konuk etti. 

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal

Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Hamza Aslan, Berk Dilmenler)

Rams Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Metin Toy, Emre Batur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik)

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 72 dakika (25, 24, 23)

 

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