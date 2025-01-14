Halkbank, Fransa'nın Atlantique takımına konuk olacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Fransa'nın Atlantique takımına konuk olacak
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14 Ocak 2025 12:18
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda çarşamba günü Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique ekibiyle karşılaşacak.

Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Belçikalı Marie-Catherine Boulanger hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Fransız ekibi ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ankara'daki ilk maçta Fransız takımı karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

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