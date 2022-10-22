Halkbank, Arkas Spor'a set vermedi

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta açılış maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
Halkbank: Mert Matic, Micah Maa, Bruno, Doğukan Ulu, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-16, 25-20, 26-24
Süre: 85 dakika (25, 27, 33)
Salon: Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
Halkbank: Mert Matic, Micah Maa, Bruno, Doğukan Ulu, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-16, 25-20, 26-24
Süre: 85 dakika (25, 27, 33)
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