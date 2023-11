Halil İbrahim Pehlivan: 'İyi performans gösterdim'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, ligin geride kalan 12 haftalık bölümünde istikrarlı bir performans sergilediğine inandığını söyledi.



Halil İbrahim Pehlivan, ligin ilk 12 haftasında 11'i ilk 11 olmak üzere tüm maçlarda forma giyip, yeşil-mavili ekibin en çok süre alan oyuncuları arasında yer buldu.



Deneyimli sol bek, AA muhabirine, yeni transferler ve bir alt ligden çıkan oyunculardan kurulu bir ekip olmalarına rağmen beklentilere cevap vermeye çalıştıklarını dile getirdi.



Uyum sürecini başarılı şekilde atlatarak önemli puanlar topladıklarını ifade eden Pehlivan, "Zaman zaman takım ve bireysel olarak performans kaybı yaşadığımız dönemler oldu ama bu süreci çabuk toparlayarak atlattık. Lige yeni çıkan, yeni kurulan bir takım olarak sıralamamızın (10.) iyi olduğunu düşünüyorum. Alt ligden gelen ve Süper Lig'de hiç oynamamış yabancı oyuncular, beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. Bundan sonra da beklentileri karşılamamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de beklentiyi karşılamak için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Pehlivan, ligin geride kalan 12 haftasında 17 puan topladıklarını anımsatarak, "Üç puanlı sistemde iyi bir puan ortalaması tutturduk. Maç başına 1,5 puan iyi bir ortalama. 17 puanımız var ama daha fazla olabilirdi. Biz bunun için üzülüyoruz. Çünkü bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen puan alamadık." ifadelerini kullandı.



"12 maçın genelinde ortalama bir çizgiyi yakaladım"



Uzun yıllardır Süper Lig'de görev yaptığını dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:



"Süper Lig çok farklı bir ortam. Kendi adıma sezona iyi başladım. 12 maçın genelinde ortalama bir çizgiyi yakaladım. Zaman zaman takımla birlikte benim de performansımda azalma yaşanan dönemler olabilir ama genel olarak 12 haftada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Önemli olan sezon boyunca bunu sergileyebilmek. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. İnşallah böyle devam eder ve performansımın daha da üstüne çıkarım. Sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."



"Antalya her takım için zor bir deplasman"



Pehlivan, ligde hafta sonu Bitexen Antalyaspor'a konuk olacaklarını dile getirerek, "Antalyaspor son haftaların iyi çıkış yapan ekiplerden. Maçlarını izleme fırsatımız oldu. Milli oyuncuların dönmesi ile birlikte tam kapasiteyle saha içi ve saha dışı hazırlığımız olacak. Zor bir deplasman bizi bekliyor. İnşallah puan veya puanlarla döneriz. Antalya her takım için zor bir deplasman. Biz de bu bilinçle mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Çaykur Rizespor taraftarlarının bu sezon çok farklı bir görüntü çizdiğine işaret eden oyuncu, "Saha içerisinde bize verdikleri destekle, mücadele gücümüzü artırıyorlar. Özellikle rakip karşısında baskı yediğimiz anlarda bize pozitif anlamda önemli etki ediyorlar. Bu da sahada çabuk reaksiyon verip toparlanmamızı sağlıyor. Maça gelerek bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna kadar onların bu yöndeki desteği bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır." şeklinde konuştu.



Halil İbrahim Pehlivan, milli takımın son maçlardaki mücadelesi ile büyük beğeni topladığını da kaydederek, her ne şart altında olursa olsun futbol hayatının son gününe kadar milli formayı giyebilme hayaliyle mücadelesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU