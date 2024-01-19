Halil Dervişoğlu'ndan dünyaya Filistin tepkisi!

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu'ndan dünyaya Filistin tepkisi!
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19 Ocak 2024 00:24
Son güncelleme 19 Ocak 2024 00:35
Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından dünyaya İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin için tepki gösterdi.

Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı gol sevincini Instagram'dan paylaşan Halil, "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu bu paylaşımında Filistin bayrağı ve çeşitli emojiler kullandı.


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