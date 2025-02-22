Halil Cihan Ünal: 'Kasımpaşa galibiyetinden dolayı mutluyuz'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Halil Cihan Ünal, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Ünal, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Ünal, "Antalyaspor'a geldiğimizden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Son iki haftada Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik. Bu maç girdiğimiz pozisyonları değerlendirme bakımından daha başarılıydık. İlk yarıyı 2-0 kapattık, ama 3-0, 4-0 bile olabilirdi. İkinci yarı Kasımpaşa çift santrfora döndü. Biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Oyunun genel anlamda bizim açımızdan iyi gittiğini düşünüyoruz. Galip geldiğimiz için takım olarak çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi performans sergileyip, alabildiğimiz kadar puanlara talip olacağız." diye konuştu.



Halil Cihan Ünal, takımın enerjisinin iyi olduğunu, güzel ortam oluştuğunu dile getirdi.



