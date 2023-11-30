Hakim Ziyech, Phil Foden ile yarışıyor!

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun golü de haftanın en güzel golü adayları arasında gösterilldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hakim Ziyech, Phil Foden ile yarışıyor!
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30 Kasım 2023 11:16
Son güncelleme 30 Kasım 2023 11:34
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımda, Hakim Ziyech 2 gol ve 1 asistle adeta yıldızlaştı.

Faslı yıldızın bu performansı alkış toplarken UEFA, maçın oyuncusu ödülünü de Ziyech'e verdi.

Öte yandan başarılı oyuncu, etkileyici performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında da gösterildi.

Hakim Ziyech, Benfica'dan Joao Mario, Lazio'dan Immobile ve Manchester City'den Foden ile yarışacak.


HAFTANIN GOLÜNE ADAY!

Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United karşısında durumu 3-3'e getiren golü de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında yer aldı.



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