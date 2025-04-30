Hakem Özcan Sultanoğlu, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupasının açılış maçını yönetecek

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupasının açılış maçında görev yapacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, yarın Seyşeller'de başlayacak.
Sultanoğlu'nun birinci hakem görevi yapacağı kupanın açılış müsabakası, TSİ 14.00'te Guatemala ile Japonya arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, yarın Seyşeller'de başlayacak.
Sultanoğlu'nun birinci hakem görevi yapacağı kupanın açılış müsabakası, TSİ 14.00'te Guatemala ile Japonya arasında oynanacak.